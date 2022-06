Rugby: gli azzurri iniziano il tour estivo con un faticoso successo in Portogallo per 38-31 (Di sabato 25 giugno 2022) Lisbona, 25 giu. - (Adnkronos) - L'Italia inizia il tour estivo superando il Portogallo a Lisbona per 31-38, in fondo ad ottanta minuti in cui i padroni di casa, ventesimi nel ranking internazionale, tengono testa con grande efficacia agli ospiti, che sono nel finale riescono a ribaltare il risultato evitando quella che sarebbe stata la seconda sconfitta nella storia contro il XV lusitano, a cinquant'anni dall'unica battuta d'arresto registrata a Coimbra contro la nazionale amaranto. Con una mediana inedita - Da Re all'apertura all'esordio e Fusco alla prima da titolare - gli azzurri faticano soprattutto nel primo tempo a trovare ritmo e intesità, che non mancano per contro alla squadra di casa, brava a cogliere da subito le difficoltà della squadra di Crowley ed a metterla in difficoltà per tutto l'arco del match. Il ... Leggi su iltempo (Di sabato 25 giugno 2022) Lisbona, 25 giu. - (Adnkronos) - L'Italia inizia ilsuperando ila Lisbona per 31-38, in fondo ad ottanta minuti in cui i padroni di casa, ventesimi nel ranking internazionale, tengono testa con grande efficacia agli ospiti, che sono nel finale riescono a ribaltare il risultato evitando quella che sarebbe stata la seconda sconfitta nella storia contro il XV lusitano, a cinquant'anni dall'unica battuta d'arresto registrata a Coimbra contro la nazionale amaranto. Con una mediana inedita - Da Re all'apertura all'esordio e Fusco alla prima da titolare - glifaticano soprattutto nel primo tempo a trovare ritmo e intesità, che non mancano per contro alla squadra di casa, brava a cogliere da subito le difficoltà della squadra di Crowley ed a metterla in difficoltà per tutto l'arco del match. Il ...

