Romagnoli vicino ad un club di Premier League | offerta monstre per il difensore!

(Di sabato 25 giugno 2022) Come riportato da Sky, nelle ultime ore il Fulham avrebbe presentato un’molto importante ad Alessio, in scadenza con il Milan nel 2022. Lo stipendio annuo proposto dalla squadra neopromossa insi aggirerebbe attorno ai 4 milioni di euro, superando di gran lunga la proposta economica presentata dalla Lazio al difensore. calciomercatoLazio Fulham Alessionon sembra però entusiasta della meta inglese; per questo motivo attende un possibile rilancio dalla squadra di Claudio Lotito, considerando anche la fede calcistica biancoceleste del calciatore originario di Anzio. In ogni caso il futuro del difensore sarà molto probabilmente lontano dal Milan che non sembra intenzionato a tenerlo in rosa. Edoardo Di Vito