Roma, si fingono sordomuti per truffare i clienti al centro commerciale: fermati 5 rom (Di sabato 25 giugno 2022) Avevano pensato all'ennesima truffa per racimolare denaro. Stavolta niente furti o borseggi, ma qualcosa di più architettato. Erano quindi partiti in auto con tutta l'attrezzatura per il loro "bluff", volantini e fogli per la raccolta delle firme. Ma non avevano messo in conto che un'auto della polizia li aveva notati e seguiti, mandando all'aria i loro piani. Notati dalla polizia Loro, 5 rom tutti con precedenti penali e ben conosciuti dalle forze dell'ordine, ieri mattina sono stati notati da una pattuglia di agenti della squadra investigativa del Distretto Esposizione. I 5 erano in auto, diretti verso il centro commerciale "I Granai" di via Mario Rigamonti, a Roma. Gli agenti, in borghese e con auto civetta, li hanno seguiti senza farsene accorgere.

