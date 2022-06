Roma, scambiava foto della figlia minorenne con materiale pedopornografico: arrestati 3 pedofili (Di sabato 25 giugno 2022) A seguito di serrate indagini nel settore del contrasto alla pedopornografia online che portavano all’esecuzione di perquisizioni delegate dalla Procura della Repubblica, la Polizia Postale di Roma e Lazio con il coordinamento del Centro Nazionale di Contrasto alla Pedopornografia Online CNCPO del Servizio Polizia Postale, ha tratto in arresto 3 uomini in flagranza di reato per produzione e detenzione di ingente quantitativo di materiale pedopornografico. si tratta rispettivamente: di un imprenditore Romano che scambiava immagini e video della figlia minore per essere ammesso in un gruppo esclusivo pedopornografico; di un giovane di Viterbo di 26 anni trovato in possesso di ingente materiale ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 25 giugno 2022) A seguito di serrate indagini nel settore del contrasto alla pedopornografia online che portavano all’esecuzione di perquisizioni delegate dalla ProcuraRepubblica, la Polizia Postale die Lazio con il coordinamento del Centro Nazionale di Contrasto alla Pedopornografia Online CNCPO del Servizio Polizia Postale, ha tratto in arresto 3 uomini in flagranza di reato per produzione e detenzione di ingente quantitativo di. si tratta rispettivamente: di un imprenditoreno cheimmagini e videominore per essere ammesso in un gruppo esclusivo; di un giovane di Viterbo di 26 anni trovato in possesso di ingente...

