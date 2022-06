Roma Pedo-pornografia online La Polizia Postale scova ed arresta tre persone Tra loro un imprenditore 48enne che scambiava foto della figlia minore

infoitinterno : Roma. Pedo-pornografia online. La Polizia Postale scova ed arresta tre persone. Tra loro un imprenditore 48enne che… - AgenziaOpinione : POLIZIA DI STATO E PROCURA REPUBBLICA ROMA* PEDO-PORNOGRAFIA: « ARRESTATI TRE UOMINI IN FLAGRANZA DI REATO, L’ACCUS… - cronacadiroma : OPERAZIONE CONTRO LA PEDO-PORNOGRAFIA: ARRESTATI 3 UOMINI IN FLAGRANZA DI REATO #polizia #roma -

Manette anche al cameraman di 32 anni, residente in provincia di. Le indagini condotte dalla ... soprattutto in questi due anni di pandemia è aumentato il numero dei reati connessi alla- ...Insieme a lui, sono stati arrestati anche un 26enne di Viterbo e un cameraman 32enne diper detenzione di ingente materialepornografico. È il risultato di una serrata indagine sul ...Il giovane cameraman di 32 anni, residente in provincia di Roma è stato arrestato in flagranza di reato ... Si registra difatti un considerevole incremento dei reati connessi alla pedo-pornografia ...Prima faceva video a sfondo sessuale che ritraevano la figlia, minorenne, e poi li scambiava in un gruppo di un social riservato a questo genere di contenuti. Per questa ragione un ...