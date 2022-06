Roma. Organizza la serenata per la sposa, i vicini: ‘Lascia perde, dà retta!’ (Di sabato 25 giugno 2022) Siamo Romani e, qualsiasi cosa accada, non perdiamo mai il gusto per la battuta. Il buonumore è nel Dna dei Romani, così come l’istinto di replicare sempre con una frase ad effetto. Lo dimostra anche il messaggio apparso nel cartello che un giovane ha affisso sotto il palazzo della sua amata. L’uomo, a poche ore dal matrimonio, voleva fare una serenata alla sposa (non di certo a sorpresa…). Ma, essendo una persona educata, ha pensato bene di avvisare i vicini di casa, in quel condominio di via Gregorio VII. Leggi anche: Roma, si fingono sordomuti per truffare i clienti al centro commerciale: fermati 5 rom Il cartello Ha quindi scritto, su un cartello, “Stasera, 16 giugno, dalle ore 20:45/21:00 si svolgerà una serenata alla sposa della durata di circa ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 25 giugno 2022) Siamoni e, qualsiasi cosa accada, non perdiamo mai il gusto per la battuta. Il buonumore è nel Dna deini, così come l’istinto di replicare sempre con una frase ad effetto. Lo dimostra anche il messaggio apparso nel cartello che un giovane ha affisso sotto il palazzo della sua amata. L’uomo, a poche ore dal matrimonio, voleva fare unaalla(non di certo a sorpresa…). Ma, essendo una persona educata, ha pensato bene di avvisare idi casa, in quel condominio di via Gregorio VII. Leggi anche:, si fingono sordomuti per truffare i clienti al centro commerciale: fermati 5 rom Il cartello Ha quindi scritto, su un cartello, “Stasera, 16 giugno, dalle ore 20:45/21:00 si svolgerà unaalladella durata di circa ...

