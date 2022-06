Roma, a rischio l’insugherata di Valle Fontana: il progetto di valorizzazione rischia di distruggere la campagna (Di sabato 25 giugno 2022) Cittadini e ambientalisti contro il progetto di valorizzazione di Valle Fontana, nel Municipio XIV, nel quadrante nord ovest di Roma. Valle Fontana – circa 33 ha – si estende tra il complesso del Santa Maria della Pietà, ex ospedale psichiatrico chiuso con la Legge Basaglia, e il San Filippo Neri. Si tratta di una Valle di sughere, probabilmente centenarie date le dimensioni monumentali, con un’elevata biodiversità dove da oltre 50 anni le pratiche di agricoltura marginale si sono fuse al contesto naturale che il Piano Territoriale Paesistico Regionale riporta come paesaggio naturale di continuità. “Qui – dichiara Michele Mansi Presidente del Comitato Orti Valle Campanelle – i pazienti dell’ex manicomio praticavano, insieme agli ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 25 giugno 2022) Cittadini e ambientalisti contro ildidi, nel Municipio XIV, nel quadrante nord ovest di– circa 33 ha – si estende tra il complesso del Santa Maria della Pietà, ex ospedale psichiatrico chiuso con la Legge Basaglia, e il San Filippo Neri. Si tratta di unadi sughere, probabilmente centenarie date le dimensioni monumentali, con un’elevata biodiversità dove da oltre 50 anni le pratiche di agricoltura marginale si sono fuse al contesto naturale che il Piano Territoriale Paesistico Regionale riporta come paesaggio naturale di continuità. “Qui – dichiara Michele Mansi Presidente del Comitato OrtiCampanelle – i pazienti dell’ex manicomio praticavano, insieme agli ...

