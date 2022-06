Roberta Pedrelli “stanno per esplodere?” | davanzale esagerato! FOTO

Leggi su sportnews.eu

(Di sabato 25 giugno 2022)ha fatto alzare ancor di più le temperature a Roma, la tifosa giallorossa nell’ultima uscita ha sfoggiato una balconata da infarto! PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM La bellissima super tifosa giallorossa sarà in ansia nell’attendere quali saranno le prossime mosse della sua amata Roma che in questo momento è molto attiva Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.