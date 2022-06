Ritrovato il bambino di 9 anni che si era perso nei boschi del Bellunese | ha passato la notte all’addiaccio | ma sta bene

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 25 giugno 2022) Halada solo, tra idove si era. Altri particolari non ce ne sono. Di certo c’è che Francesco staed è già tra le braccia dei suoi genitori dalle prime luci di oggi. È durato neanche 24 ore l’allontanamento deldi 9di Mestre, scomparso ieri tra i mondi di Belluno, dove era impegnato in un’escursione in compagnia del padre. Ilall’improvviso aveva fatto perdere le sue tracce, sparendo alla vista del papà, con cui stava camminando sopra Malga Grant a Col Indes. Il ritrovamento è avvenuto perché il piccolo ha incrociato un escursionista in località Filon del Vivaio, che lo ha fermato facendo nel contempo dei segnali all’elicottero dei Vigili del fuoco che stavano sorvolando la zona. Caricato a bordo, ...