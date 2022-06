Rissa in strada a Bariano, spunta un coltello: 31enne in ospedale (Di sabato 25 giugno 2022) Bariano. Un 31enne è finito in ospedale dopo essere stato accoltellato nella notte a Bariano, durante una Rissa in strada nella quale risultano coinvolte almeno 5 persone di origine nordafricana. L’uomo è stato ricoverato in codice giallo a Treviglio con 10 giorni prognosi, mentre un altro dei coinvolti è stato portato al pronto soccorso dopo essere stato raggiunto da un colpo di mazza. Le sue condizioni non sono preoccupanti. Sul posto, in via Roma, poco dopo la mezzanotte, sono intervenute due ambulanze e i carabinieri di Treviglio, ai quali sono affidate le indagini. Non è escluso che dietro alla Rissa potrebbe esserci un regolamento di conti, forse collegato agli ambienti dello spaccio. Leggi su bergamonews (Di sabato 25 giugno 2022). Unè finito indopo essere stato accoltellato nella notte a, durante unainnella quale risultano coinvolte almeno 5 persone di origine nordafricana. L’uomo è stato ricoverato in codice giallo a Treviglio con 10 giorni prognosi, mentre un altro dei coinvolti è stato portato al pronto soccorso dopo essere stato raggiunto da un colpo di mazza. Le sue condizioni non sono preoccupanti. Sul posto, in via Roma, poco dopo la mezzanotte, sono intervenute due ambulanze e i carabinieri di Treviglio, ai quali sono affidate le indagini. Non è escluso che dietro allapotrebbe esserci un regolamento di conti, forse collegato agli ambienti dello spaccio.

