Rinnovo o cessione | quale futuro per Meret? L’ultima parola spetterà a Spalletti

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 25 giugno 2022) Tra pochi giorni il capitolo portieri avrà la prima svolta ufficiale, quando cioè andrà in scadenza il contratto di David Ospina, titolare delle ultime stagioni. A farne le spese è sempre stato Alex, per ilil Napoli ha fatto un grande sforzo economico che, almeno per il momento, non è ancora stato del tutto ripagato. Anche per questa ragione, andando contro il volere di Luciano(che aveva individuato in Ospina il suo portiere titolare), la società azzurra ha deciso di voler prolungare il rapporto con l’ex Udinese. FOTO: Getty –NapoliL’offerta è di unfino al 2027 (il contratto discade tra un anno), ma il portiere della Nazionale non ha ancora deciso. Alla base di questa (non) scelta, come riporta La Gazzetta dello Sport, non c’è ...