Rimini | 47enne uccide la compagna con un mattarello davanti al figlio di sei mesi | «Ora lei non potrà più parlargli male di me»

(Di sabato 25 giugno 2022) Un altro femminicidio all’alba di stamattina, 25 giugno. Una donna di 33 anni è stata uccisa a Bellariva (), dal suo compagno. L’uomo, 47 anni, sarebbe sceso in strada subito dopo il gesto, ancora sporco di sangue, per affermare: «Il bimbo sta bene, lei nonpiùdi me». Il riferimento è al lorodi 6. Proprio a proposito del bambino, secondo le testimonianze rese dai vicini della coppia alla Polizia di Stato, i due avrebbero iniziato a discutere: tutto sarebbe iniziato, secondo le prime ricostruzioni, perché la donna non avrebbe lasciato prendere il piccolo in braccio all’uomo. Una lite presto degenerata: la ragazza avrebbe iniziato a urlare, a chiedere aiuto e ad implorare al compagno di calmarsi. Inutilmente. Il suo cranio sarebbe stato ...

