Rifiuti Roma | la soluzione di Grillo | “Combustione senza fiamma”

(Di sabato 25 giugno 2022) (Adnkronos) – “Ecco la tecnologia italiana di’ per il trattamento diindustriali particolarmente ‘tosti’. Lamigliore per!”. Lo scrive su Twitter Beppe, postando un suo testo esplicativo della tecnologia. “L’economia circolare che avanza recupera materiali utili, innanzitutto – spiega – . Ma rimangono dei residui, e poi residui dei residui, da cui non si può tirare fuori più nulla di utile. I residui sono destinati alla discarica a terra. La tecnologia ‘’ può chiudere i cicli di recupero, con operazioni a bassissimo impatto ambientale, e limitata come quantità a ciò che serve per non dover continuare a creare discariche”, assicura. “La ‘...

Pubblicità

beppe_grillo : Ecco la tecnologia italiana di combustione “senza fiamma” per il trattamento di #rifiuti industriali particolarment… - reportrai3 : Roma esporta ogni anno quasi 1 milione di tonnellate di rifiuti. I camion li portano negli impianti di mezza Italia… - reportrai3 : Mercoledì 15 giugno ore 17:38, una nuvola di fumo nero si alza dagli impianti di Malagrotta che tratta i rifiuti de… - LoredanaOlivie8 : RT @MMaXXprIIme: Roma è invasa dai rifiuti e dai cinghiali ma a preoccupare i politici italiani è una scritta #novax sui muri del Spallanza… - osannacremonesi : RT @beppe_grillo: Ecco la tecnologia italiana di combustione “senza fiamma” per il trattamento di #rifiuti industriali particolarmente “tos… -

A ruota l'associazione coicome risorsa: " Ma se lo fossero li porterebbero in Ciociaria ". Il sindaco diRoberto Gualtieri era venuto nei giorni scorsi a Frosinone e Cassino per ..."Ma se fa tutte queste meraviglie, costerà anche una fortuna; il trattamento costerà una fortuna alla massa di utenti del serviziodi. È l'opposto! - evidenzia - . Per, immaginando ...(Adnkronos) – “Ecco la tecnologia italiana di combustione ‘senza fiamma’ per il trattamento di rifiuti industriali particolarmente ‘tosti’. La soluzione migliore per Roma!”. Lo scrive su Twitter Beppe ...ROMA (ITALPRESS) - Al via la campagna itinerante di sensibilizzazione per la raccolta degli oli minerali usati che toccherà i porti italiani promossa dal ...