Repubblica: Tensione Milan. Maldini voleva fare il Marotta, Elliott non è d’accordo (Di sabato 25 giugno 2022) Che succede al Milan? Se lo chiede anche Repubblica che dedica l’apertura dello sport alla surreale situazione in casa rossonera. Il quotidiano scrive di Guerra dei Roses (il film anni 80), di separati in casa, di Tensione tra il fondo Elliott e Paolo Maldini. Fra una settimana scade il contratto di Maldini e Massara: non c’è addetto ai lavori che non si dica certo che verranno rinnovati ma intanto la firma slitta giorno dopo giorno. Cardinale – l’uomo di RedBird – avrebbe investito Maldini di un ruolo di primo piano”. Ma non sembra essere d’accordo Elliott e sicuramente non è il ruolo che gli aveva promesso il fondo arabo Investcorp nel caso in cui avesse preso il Milan. Maldini ha accarezzato l’idea ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 25 giugno 2022) Che succede al? Se lo chiede ancheche dedica l’apertura dello sport alla surreale situazione in casa rossonera. Il quotidiano scrive di Guerra dei Roses (il film anni 80), di separati in casa, ditra il fondoe Paolo. Fra una settimana scade il contratto die Massara: non c’è addetto ai lavori che non si dica certo che verranno rinnovati ma intanto la firma slitta giorno dopo giorno. Cardinale – l’uomo di RedBird – avrebbe investitodi un ruolo di primo piano”. Ma non sembra esseree sicuramente non è il ruolo che gli aveva promesso il fondo arabo Investcorp nel caso in cui avesse preso ilha accarezzato l’idea ...

Pubblicità

repubblica : Blocco di Kaliningrad, alta tensione: la Lituania ferma i treni diretti all'enclave russa. Assalto ai supermercati.… - napolista : Repubblica: Tensione Milan. Maldini voleva fare il Marotta, Elliott non è d’accordo Separati in casa. Il 30 giugno… - EmilioBerettaF1 : Germania, la tensione sul gas resta alta. Il ministro Habeck: 'Possibili chiusure di industrie'… - Claudio_Cabras : RT @UilmGenova: Da Repubblica Genova :”Leonardo in Liguria rilancio dell'Automazione tensione su Oto Melara”Apa, UILM: 'È stato giusto batt… - donyp00288476 : RT @GonnelliLuca: Abbiamo schiantato Putin. Germania, la tensione sul gas resta alta. Il ministro Habec… -