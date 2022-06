Regione Sardegna ha ammesso uno dei più grandi furti di dati mai subiti da una pubblica amministrazione (Di sabato 25 giugno 2022) «La Regione Autonoma della Sardegna rende noto che lo scorso 17 giugno la Regione ha ricevuto comunicazione della pubblicazione nel dark web di cartelle contenenti dati personali dei propri dipendenti». Il 24 giugno con una comunicazione pubblicata sul suo sito ufficiale, la Regione Sardegna ha reso noto quello che potrebbe diventare il più grande furto di dati mai registrato in Italia ai danni di una pubblica amministrazione. La nota continua spiegando che quei dati sono stati pubblicati sul dark web, che i rischi per i cittadini coinvolti vanno dal furto di identità al phising e che per sapere se la propria carta di identità è finita nelle mani di qualche cyber ... Leggi su open.online (Di sabato 25 giugno 2022) «LaAutonoma dellarende noto che lo scorso 17 giugno laha ricevuto comunicazione dellazione nel dark web di cartelle contenentipersonali dei propri dipendenti». Il 24 giugno con una comunicazioneta sul suo sito ufficiale, laha reso noto quello che potrebbe diventare il più grande furto dimai registrato in Italia ai danni di una. La nota continua spiegando che queisono statiti sul dark web, che i rischi per i cittadini coinvolti vanno dal furto di identità al phising e che per sapere se la propria carta di identità è finita nelle mani di qualche cyber ...

