Regina Coeli, detenuti si ribellano e picchiano gli agenti: 5 i feriti (Di sabato 25 giugno 2022) Ancora caos a Regine Coeli dove, solo poche settimane fa, un agente è stato aggredito, picchiato e quasi sequestrato da due detenuti. Un'aggressione così violenta da avergli rotto una costola e provocato diverse ferite in tutto il corpo. E purtroppo, non era l'unica. La situazione, nonostante le diverse denunce, non migliora. Anzi, sembra essere totalmente "fuori controllo". Proprio per questo ieri, un altro episodio violento che ha coinvolto cinque agenti rimasti particolarmente feriti. Leggi anche: Roma, tragedia nel carcere di Regina Coeli: detenuto trovato impiccato con la sua tuta Regina Coeli, cos'è successo Nella serata di ieri, alcuni detenuti, molti già con precedenti violenti, hanno voluto innescare una rivolta. Il motivo ...

