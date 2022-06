Reggina, Cardona e il nuovo presidente: ufficiale (Di sabato 25 giugno 2022) . L’ex arbitro diventa il numero uno dei calabresi Marcello Cardona è il nuovo presidente della Reggina. Lo ha annunciato il proprietario del club calabrese Felice Saladini in conferenza stampa stadio ‘Granillo’. Cardona tra le altre cose è un ex arbitro di calcio con un totale di 32 partite in Serie A e 88 in Serie B. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 giugno 2022) . L’ex arbitro diventa il numero uno dei calabresi Marcelloè ildella. Lo ha annunciato il proprietario del club calabrese Felice Saladini in conferenza stampa stadio ‘Granillo’.tra le altre cose è un ex arbitro di calcio con un totale di 32 partite in Serie A e 88 in Serie B. L'articolo proviene da Calcio News 24.

