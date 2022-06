Rave party in Garfagnana | blocchi delle forze dell' ordine | traffico nel caos

(Di sabato 25 giugno 2022) Una settantina di persone 'invade' nella notte Monte di Roggio, nel comune di Vagli di Sotto (Lucca). Controlli per fermare nuovi ...

Pubblicità

zazoomblog : Lucca: rave party abusivo in Garfagnana bloccato dalle Forze dell’ordine - #Lucca: #party #abusivo #Garfagnana - RoyLepore : #Rave party Garfagnana, scoperto subito arrivati 'solo' 1000 Scattato piano interforze, raggiungono raduno meno del previsto - FirenzePost : Lucca: rave party abusivo in Garfagnana bloccato dalle Forze dell’ordine - AnsaToscana : Rave party Garfagnana, decine identificati da forze ordine. Rete posti di controllo di polizia e Cc scoraggia parte… -

Una settantina di persone 'invade' nella notte Monte di Roggio, nel comune di Vagli di Sotto (Lucca). Controlli per fermare nuovi ...Decine di partecipanti alorganizzato nei boschi della Garfagnana sono stati identificati dalle forze dell'ordine che dalla notte scorsa, alle prime avvisaglie sui social e per le strade, hanno intensificato i ...(ANSA) - VAGLI DI SOTTO (LUCCA), 25 GIU - Decine di partecipanti al rave party organizzato nei boschi della Garfagnana sono stati identificati dalle forze dell'ordine che dalla notte scorsa, alle ...L'operazione per scongiurare la festa abusiva, e i problemi ambientali e di sicurezza che avrebbe portato, è scattata da intercettazioni su profili social sensibili ...