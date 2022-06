Quarta dose anti covid | in Toscana oltre 100mila somministrazioni Come prenotarsi

Pubblicità

reportrai3 : Considerando l'andamento della diffusione del virus adesso probabilmente arriveremo a settembre ottobre, che la mag… - AlbertoBagnai : Cosa peraltro ampiamente nota: - FirenzePost : Quarta dose anti covid: in Toscana oltre 10omila somministrazioni. Come prenotarsi - Giusi2023 : Non farò la quarta dose mi spiace ho già dato con tre dosi e ho avuto pure conseguenze largo a chi vuole farsi una puntura ogni due mesi - emmarxpol : @nadiafrancy @OttoemezzoTW @beppesevergnini @Corriere @DeAngelis_tw @HuffPostItalia @franborgonovo @LaVeritaWeb… -

: prenotazioni sul portale regionale (https://prenotavaccino - covid.regione.lazio.it/main/home) secondo le consuete modalità oppure presso il proprio medico di medicina generale o in ...Intanto prosegue la campagna vaccinale per laindirizzata agli ultra 80enni e agli ultra vulnerabili over 60 che potranno continuare a prenotare attraverso il sito di Regione Liguria ( ...Taglia il traguardo delle 100mila somministrazioni la quarta dose del vaccino anti-Covid in Toscana. Alle ore 11 di questa mattina, 25 giugno 2022, il monitoraggio in tempo reale del portale web regio ...“Anche se i Liguria, come in tutta Italia, la curva dei contagi è in risalita, con un’incidenza che è tornata a crescere dalla prima settimana di giugno in modo più marcato nel centro e nel levante de ...