Quanti soldi ha guadagnato la 4×100 mista dell'Italia vincendo i Mondiali? Montepremi e cifre per i Moschettieri (Di sabato 25 giugno 2022) L'Italia ha conquistato la medaglia d'oro nella 4×100 mista maschile ai Mondiali 2022 di nuoto. La nostra Nazionale ha compiuto un'impresa mirabolante nella vasca di Budapest, imponendosi nella gara che esalta la validità di un intero movimento nazionale e battendo i quotatissimi USA in un testa a testa semplicemente memorabile. Thomas Ceccon ha lanciato la staffetta con un magistrale 100 dorso iniziale, poi Nicolò Martinenghi lo ha sostenuto con la rana e l'Italia transitava al comando a metà gara. I due Campioni del Mondo di specialità hanno giganteggiato, poi Federico Burdisso è stato bravissimo a tenere botta nella complessa frazione a farfalle. La chiusura spetta ad Alessandro Miressi, che ingaggia un palpitante duello a stile libero e con una magistrale vasca di ritorno tocca la piastra davanti agli americani, facendo così ...

