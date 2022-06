Putin incontra Lukashenko: «Usa e Ue hanno 200 armi nucleari pronte all’uso». Mosca invierà altri missili a Minsk (Di sabato 25 giugno 2022) «La Russia, nei prossimi mesi, invierà alla Bielorussia missili in grado di trasportare testate nucleari». Ad annunciarlo è stato il presidente russo Vladimir Putin durante il suo incontro a San Pietroburgo con il suo omologo bielorusso Alexander Lukashenko per discutere sul «continuo sviluppo delle relazioni bilaterali, la partnership strategica, la loro alleanza e la promozione dei processi di integrazione» tra Russia e Bielorussia. «Nei prossimi mesi trasferiremo in Bielorussia i sistemi missilistici tattici Iskander-M, che possono utilizzare missili balistici o da crociera, nelle loro versioni convenzionali e nucleari», ha spiegato il presidente russo. Putin si è detto disponibile «a potenziare gli aerei da guerra della ... Leggi su open.online (Di sabato 25 giugno 2022) «La Russia, nei prossimi mesi,alla Bielorussiain grado di trasportare testate». Ad annunciarlo è stato il presidente russo Vladimirdurante il suo incontro a San Pietroburgo con il suo omologo bielorusso Alexanderper discutere sul «continuo sviluppo delle relazioni bilaterali, la partnership strategica, la loro alleanza e la promozione dei processi di integrazione» tra Russia e Bielorussia. «Nei prossimi mesi trasferiremo in Bielorussia i sistemistici tattici Iskander-M, che possono utilizzarebalistici o da crociera, nelle loro versioni convenzionali e», ha spiegato il presidente russo.si è detto disponibile «a potenziare gli aerei da guerra della ...

