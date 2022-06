"Putin ha fallito". Ecco perché il piano dello zar rischia di saltare per aria in pochi giorni (Di sabato 25 giugno 2022) Secondo Roberto Cingolani il price cap è una specie di whatever it takes, basta parlarne e gli speculatori si ritraggono. In realtà, per quanto se ne parli, ieri il gas ha chiuso a 133 euro a Mwh, un prezzo esorbitante, in rialzo del 4,9% su quello già altissimo del giorno precedente. Epperò il ministro della Transizione non sbaglia ad insistere sul price cap. Anche perché guardando i dati elaborati dall'Ispi, che mettono a confronto i volumi venduti con i soldi incassati, si capisce bene che il giochino di Vladimir Putin di tagliare le forniture sta funzionando fino a certo punto. Se è vero che l'aumento dei prezzi permette allo zar di guadagnare di più vendendo di meno, la curva delle entrate a giugno si è considerevolmente abbassata, allineandosi pian piano a quella dei flussi. Insomma, lentamente ma progressivamente Mosca sta ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 giugno 2022) Secondo Roberto Cingolani il price cap è una specie di whatever it takes, basta parlarne e gli speculatori si ritraggono. In realtà, per quanto se ne parli, ieri il gas ha chiuso a 133 euro a Mwh, un prezzo esorbitante, in rialzo del 4,9% su quello già altissimo del giorno precedente. Epperò il ministro della Transizione non sbaglia ad insistere sul price cap. Ancheguardando i dati elaborati dall'Ispi, che mettono a confronto i volumi venduti con i soldi incassati, si capisce bene che il giochino di Vladimirdi tagliare le forniture sta funzionando fino a certo punto. Se è vero che l'aumento dei prezzi permette allo zar di guadagnare di più vendendo di meno, la curva delle entrate a giugno si è considerevolmente abbassata, allineandosi piana quella dei flussi. Insomma, lentamente ma progressivamente Mosca sta ...

Pubblicità

TranslateWarIT : La #Russia ha già perso la guerra - Il segretario di Stato americano Anthony #Blinken L'obiettivo di Putin di dis… - coccinigliarose : @strange_days_82 Capite perché Putin dice che la grande democrazia dell’Occidente ha fallito….? Noi diamo diritti a… - maccio_mirko : @Crux__Sacra @SicilianoSum @Icios007 @NunziaNunzia5 @CanzianiAngelo Guarda io di pagare un pó di più per scaldarmi… - AlbertoStefane4 : RT @lucianocapone: Invadendo l’Ucraina Putin ha distrutto l’economia russa, ma già prima della guerra non aveva mantenuto nessuna delle sue… - oi20368 : RT @classcnbc: QUATTRO MESI DI GUERRA: COSA SUCCEDE ORA? Per @ELuttwak l'invasione della #Russia???? in #Ucraina???? è una sconfitta completa… -