Putin alza il tiro: la Bielorussia avrà missili capaci trasportare testate nucleari (Di sabato 25 giugno 2022) La Russia consegnerà "nei prossimi mesi" alla Bielorussia missili in grado di trasportare testate nucleari. Lo ha annunciato Vladimir Putin, che ha ricevuto il leader bielorusso Alexander Lukashenko, nel pieno delle tensioni tra i loro Paesi e l'Occidente sul dossier Ucraina. "Nei prossimi mesi trasferiremo in Bielorussia i sistemi missilistici tattici Iskander-M, che possono utilizzare missili balistici o da crociera, nelle loro versioni convenzionali e nucleari", ha detto il presidente russo Putin all'inizio del suo colloquio con Lukashenko a San Pietroburgo trasmesso dalla televisione russa. "Molti (aerei) Su-25 sono in servizio con l'esercito bielorusso. Potrebbero essere migliorati in modo ...

