Pubblicità

MediasetTgcom24 : Putin al telefono con Macron alla vigilia dell'invasione: 'Tu e Scholz avete detto che Zelensky avrebbe fatto rispe… - Moixus1970 : RT @MediasetTgcom24: Putin al telefono con Macron alla vigilia dell'invasione: 'Tu e Scholz avete detto che Zelensky avrebbe fatto rispetta… - DiplomaziaTW : RT @MediasetTgcom24: Putin al telefono con Macron alla vigilia dell'invasione: 'Tu e Scholz avete detto che Zelensky avrebbe fatto rispetta… - AntaniCardani : RT @MediasetTgcom24: Putin al telefono con Macron alla vigilia dell'invasione: 'Tu e Scholz avete detto che Zelensky avrebbe fatto rispetta… - TON12432940 : RT @MediasetTgcom24: Putin al telefono con Macron alla vigilia dell'invasione: 'Tu e Scholz avete detto che Zelensky avrebbe fatto rispetta… -

TGCOM

In un documentario della tv di Stato francese la trascrizione del colloquio telefonico tra l'Eliseo e il Cremlino quattro giorni prima dell'attacco russo all'Ucraina avvenuto la notte del 24 ...... dal grande pagliaccio in piazza Moro alin bianco e nero accanto alla chiesa di San Domenico,...377.5927002; email travel@carnevalediputignano.it La Fondazione Carnevale di Putignano ... Putin al telefono con Macron alla vigilia dell'invasione: "Tu e Scholz avete detto che Zelensky avrebbe fatto rispettare gli accordi di Minsk e invece mentiva" Pochi giorni prima dell'attacco russo in Ucraina, la tensione tra Vladimir Putin ed Emmanuel Macron è palpabile. Lo dimostra la trascrizione della trattativa fra i due leader durante un colloquio tele ...Un altro mistero nell’entourage di Vladimir Putin, questa volta per un presento tentato suicidio. Vadim Zimin, ex guardia del corpo del presidente russo, è stato ritrovato col segno di un colpo di pis ...