Può arrivare se salta Østigård: chi è il piano B del Napoli (Di sabato 25 giugno 2022) Come vi abbiamo spiegato, la trattativa per portare Leo Skiri Østigård al Napoli sarebbe in una fase di stallo. L’accordo con il giocatore c’è da tempo, però manca quello con il club: gli azzurri vorrebbero intavolare un’operazione in stile Anguissa, ossia un prestito con diritto di riscatto, mentre il Brighton spinge per una cessione a titolo definitivo. FOTO: Getty – Napoli Anguissa La formula voluta dal Napoli, però, potrebbe essere ottima per un altro vecchio pallino di Giuntoli. L’edizione odierna di Il Mattino, infatti, spiega come l’Hellas Verona abbia aperto a questa possibilità per Nicolò Casale. Il difensore piace molto anche alla Lazio di Maurizio Sarri, con la sua valutazione che è la stessa fatta dal Brighton per Østigård, cioè 10 milioni di euro. La concorrenza dunque non ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 25 giugno 2022) Come vi abbiamo spiegato, la trattativa per portare Leo Skirialsarebbe in una fase di stallo. L’accordo con il giocatore c’è da tempo, però manca quello con il club: gli azzurri vorrebbero intavolare un’operazione in stile Anguissa, ossia un prestito con diritto di riscatto, mentre il Brighton spinge per una cessione a titolo definitivo. FOTO: Getty –Anguissa La formula voluta dal, però, potrebbe essere ottima per un altro vecchio pallino di Giuntoli. L’edizione odierna di Il Mattino, infatti, spiega come l’Hellas Verona abbia aperto a questa possibilità per Nicolò Casale. Il difensore piace molto anche alla Lazio di Maurizio Sarri, con la sua valutazione che è la stessa fatta dal Brighton per, cioè 10 milioni di euro. La concorrenza dunque non ...

