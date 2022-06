Preghiera della sera del 25 Giugno 2022: “Donami la santa benedizione” (Di sabato 25 giugno 2022) “Donami la santa benedizione”. Questo Sabato con la Preghiera della sera chiediamo questa grazia alla Beata Maria Vergine. santa Maria, Vergine della notte, noi t’imploriamo di starci vicino quando incombe il dolore, irrompe la prova, sibila il vento della disperazione, il freddo delle delusioni o l’ala severa della morte. (Don Tonino Bello) Solo pochi minuti, L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 25 giugno 2022) “la”. Questo Sabato con lachiediamo questa grazia alla Beata Maria Vergine.Maria, Verginenotte, noi t’imploriamo di starci vicino quando incombe il dolore, irrompe la prova, sibila il ventodisperazione, il freddo delle delusioni o l’ala severamorte. (Don Tonino Bello) Solo pochi minuti, L'articolo proviene da La Luce di Maria.

