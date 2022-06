Pnrr: cinema, chiese, borghi anche di Puglia. Assegnati 1,8 miliardi di euro ELENCO INTERVENTI Mibact (Di sabato 25 giugno 2022) Di seguito lo stralcio del comunicato diffuso dal ministero per i Beni e le Attività culturali ed il Turismo: Il Ministero della Cultura ha raggiunto tutti gli obiettivi del Pnrr previsti per la data del 30 giugno. Da oggi online su cultura.gov.it i decreti di assegnazione di 1,8 miliardi di euro per il miglioramento dell’efficienza energetica di 274 cinema, 348 teatri e 120 musei; per l’attrattività di 310 borghi (linea A + linea B); per la valorizzazione di 134 parchi e giardini storici; per l’adeguamento sismico e messa in sicurezza di 257 luoghi di culto, torri e campanili e per il restauro di 286 chiese del patrimonio del Fondo edifici di culto del Ministero dell’Interno (FEC). Già pubblicato a marzo scorso l’assegnazione delle risorse alle Regioni per INTERVENTI ... Leggi su noinotizie (Di sabato 25 giugno 2022) Di seguito lo stralcio del comunicato diffuso dal ministero per i Beni e le Attività culturali ed il Turismo: Il Ministero della Cultura ha raggiunto tutti gli obiettivi delprevisti per la data del 30 giugno. Da oggi online su cultura.gov.it i decreti di assegnazione di 1,8diper il miglioramento dell’efficienza energetica di 274, 348 teatri e 120 musei; per l’attrattività di 310(linea A + linea B); per la valorizzazione di 134 parchi e giardini storici; per l’adeguamento sismico e messa in sicurezza di 257 luoghi di culto, torri e campanili e per il restauro di 286del patrimonio del Fondo edifici di culto del Ministero dell’Interno (FEC). Già pubblicato a marzo scorso l’assegnazione delle risorse alle Regioni per...

Pubblicità

MassimoNovi : Dall’isola di Capraia al monte Amiata. Dalla Garfagnana al Parco di Pinocchio, alla Fortezza Nuova di Livorno, pass… - Angelo10424676 : RT @MiC_Italia: #Cultura | Il #PNRR del #MiC sul @sole24ore: 760 milioni per l’attrattività dei borghi, 290 per la valorizzazione di parchi… - Naz_Pontedera : Dal Pnrr una pioggia di soldi per ville storiche, teatri e cinema - iltirreno : Soldi in arrivo - Pubblicate le graduatorie di sette bandi ministeriali dedicati ai piccoli centri. Fondi anche per… - qn_lanazione : Borghi, centri culturali, cinema e teatri: ecco la mappa dei finanziamenti #PNRR -