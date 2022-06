Pnrr ai borghi: fondi nel Cilento per cinema, teatri e recupero dei parchi. A Sanza 20 milioni (Di sabato 25 giugno 2022) “Una giornata storica oggi per la comunità intera, per la Campania e per il futuro dei nostri giovani” ha commentato così il sindaco del comune cilentano di Sanza, Vittorio Esposito, la pubblicazione annunciata ed attesa del Decreto del Ministero della Cultura dell’assegnazione delle risorse dei bandi del Pnrr per l’attrattività dei borghi, per l’efficienza energetica di cinema e teatri e musei, per il recupero di parchi e giardini storici, per l’adeguamento sismico edifici di culto, torri e campanili e per il restauro chiese FEC. Al Comune di Sanza il finanziamento da 20milioni di euro per il progetto “Sanza borgo dell’accoglienza”. Un progetto importante che cambierà il volto ed il destino ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 25 giugno 2022) “Una giornata storica oggi per la comunità intera, per la Campania e per il futuro dei nostri giovani” ha commentato così il sindaco del comune cilentano di, Vittorio Esposito, la pubblicazione annunciata ed attesa del Decreto del Ministero della Cultura dell’assegnazione delle risorse dei bandi delper l’attrattività dei, per l’efficienza energetica die musei, per ildie giardini storici, per l’adeguamento sismico edifici di culto, torri e campanili e per il restauro chiese FEC. Al Comune diil finanziamento da 20di euro per il progetto “borgo dell’accoglienza”. Un progetto importante che cambierà il volto ed il destino ...

