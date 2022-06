Pizza napoletana marinara: ecco perché fa così bene alla salute (Di sabato 25 giugno 2022) Buona, economica e soprattutto amica della salute: la Pizza napoletana marinara non è solo uno degli alimenti più apprezzati in tutto il mondo, ma oggi una ricerca scientifica dimostra che può rivelarsi una alleata del benessere. Il merito? Il mix salsa di pomodoro più olio extravergine di oliva: una combinazione che conferisce alla preparazione una spiccata azione antiossidante importante per gli effetti antinfiammatori e cardioprotettivi. Lo studio Per la prima volta, uno studio del Dipartimento di Farmacia dell’Università Federico II di Napoli, in collaborazione con la Cattedra UNESCO di Educazione alla salute e allo Sviluppo Sostenibile dell’Università di Napoli, ha stabilito il potenziale antiossidante e la bioaccessibilità degli antiossidanti ... Leggi su dilei (Di sabato 25 giugno 2022) Buona, economica e soprattutto amica della: lanon è solo uno degli alimenti più apprezzati in tutto il mondo, ma oggi una ricerca scientifica dimostra che può rivelarsi una alleata delssere. Il merito? Il mix salsa di pomodoro più olio extravergine di oliva: una combinazione che conferiscepreparazione una spiccata azione antiossidante importante per gli effetti antinfiammatori e cardioprotettivi. Lo studio Per la prima volta, uno studio del Dipartimento di Farmacia dell’Università Federico II di Napoli, in collaborazione con la Cattedra UNESCO di Educazionee allo Sviluppo Sostenibile dell’Università di Napoli, ha stabilito il potenziale antiossidante e la bioaccessibilità degli antiossidanti ...

