Pizza: a Napoli 5 euro prezzo equo, ma "pesa" anche il locale (Di sabato 25 giugno 2022) La singolar tenzone a colpi di Pizza alla fine non si farà. Sia Antonio Pace, presidente dell'Associazione verace Pizza napoletana, che Gino Sorbillo, Pizzaiolo con una catena di locali in Italia, avevano sfidato Flavio Briatore a toccare con mano come si possa fare Pizza di qualita' senza venderla a 65 euro, ma alla fine tutti si sono capiti. La levata di scudi dei Pizzaioli napoletani per parole ritenute offensive dell'imprenditore e' durata due giorni, condita di bordate dal forte sapore dall'una e l'altra parte. Ma non si tratta solo di una questione di qualita' ma anche di sostenibilita' economica del prodotto. Si puo' vendere una buona Pizza a meno di 5 euro? L'Agi ha girato la domanda a un Pizzaiolo napoletano ...

