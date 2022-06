Pinamonti, l’Atalanta accelera per l’attaccante. Fiorentina lontana (Di sabato 25 giugno 2022) l’Atalanta accelera per Andrea Pinamonti, giocatore pronto a lasciare l’Inter. Fiorentina soluzione più lontana per lui l’Atalanta spinge per Pinamonti. Al momento ancora nessun accordo per il giocatore, ma i contatti con l’Inter sono già partiti. Il cartellino viene valutato sui 20 milioni di euro, ma in casa bergamasca va considerato il nodo ingaggio, con il ragazzo che dovrebbe scendere nelle sue richieste. Fiorentina al momento più lontana, secondo Repubblica. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 giugno 2022)per Andrea, giocatore pronto a lasciare l’Inter.soluzione piùper luispinge per. Al momento ancora nessun accordo per il giocatore, ma i contatti con l’Inter sono già partiti. Il cartellino viene valutato sui 20 milioni di euro, ma in casa bergamasca va considerato il nodo ingaggio, con il ragazzo che dovrebbe scendere nelle sue richieste.al momento più, secondo Repubblica. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato, @Atalanta_BC | Scatto per #Pinamonti dell'@Inter: c'è l'ok del giocatore - FBiasin : L’#Atalanta vuole #Pinamonti. Mica scemi a Bergamo. - NotizieInter_it : RT @InterHubOff: ???? È stato Pinamonti a indicare l’Atalanta come destinazione più gradita. E allora Inter e Dea potrebbero trovare un'intes… - FcInterNewsit : Repubblica - La Fiorentina molla Pinamonti, l'Atalanta fa sul serio: nodo ingaggio. L'Inter fissa il prezzo - FraLauricella : RT @FraLauricella: ??#Calciomercato #Inter #SportMediaset 'Si lavora per le cessioni di #Correa, #Dzeko, #Vidal e #Sanchez. #Skriniar sa… -