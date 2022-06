Pinamonti – Atalanta | da un neroazzurro all’altro

(Di sabato 25 giugno 2022) Nonostante le voci di mercato lo volessero vicino dal neo-promosso Monza, Andreapotrebbe finire invece all’. Il classe ’99 ha giocato una stagione da protagonista a Empoli, con tanto di 13 reti e 2 assist in 36 presenze con gli azzurri. In generale è sempre stato autore di ottime prove sul campo, tanto da chiamare a se le attenzioni di diversi club oltre ai due sopracitati. Questi ultimi però sono, al momento, gli unici interessati realmente ad acquisirne le prestazioni. Ecco allora che la scelta è divisa tra un Monza dove troverebbe la stessa tranquillità di Empoli, più un ex compagno come Ranocchia, e l’per quello step necessario per la sua carriera. Grazie ad una stupenda stagione come miglior marcatore dell’Empoli, Andreaha attirato a se gli sguardi di Monza e ...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato, @Atalanta_BC | Scatto per #Pinamonti dell'@Inter: c'è l'ok del giocatore - FBiasin : L’#Atalanta vuole #Pinamonti. Mica scemi a Bergamo. - SkySport : Il giocatore ha dato la priorità #SkyCalciomercato #SkySport #Pinamonti #Atalanta #Calciomercato - repubblica : Calciomercato, le ultime news: Dybala-Inter, ci siamo. Pinamonti ha scelto l'Atalanta. Torino su Pessina [di Giulio… - IlGabbiano46 : @Davide_m9 @YvanGoSlow24 Il prezzo lo fa il mercato e se Pinamonti lo vogliono Torino, Monza, Atalanta, Fiorentina… -

"Da Skriniar - Psg a Lazaro - Dalbert Inter, arriva l'oro Emissari francesi a Milano per l'okvota per l'. Per i due esterni ecco 12 milioni". Ecco stralci dell'articolo: Si ...di Marco De Martino SALERNO - Adesso è fatta davvero: Ederson è un nuovo calciatore dell', Lovato (nella foto) ed Okoli della Salernitana. Ieri sera è arrivata la tanto attesa ...SU...Il Psg manderà in Italia i suoi emissari per cercare di chiudere, l'Inter ha in programma una serie di cessioni per sistemare i conti ...I nerazzurri vogliono arrivare a tutti gli obiettivi del mercato, ma per farlo la prima regola è cedere. Tanti i nomi sulla lista delle cessioni.