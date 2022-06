"Perché Paolo Maldini non rinnova". Milan, retroscena da panico: è finita? (Di sabato 25 giugno 2022) "Separati in casa". Tra Paolo Maldini e il Fondo Elliott che ha ancora in mano il Milan (in attesa del closing ufficiale con Gerry Cardinale e RedBird) le distanze sarebbero difficilmente colmabili. E questo, scrive Repubblica in un retroscena a tinte fosche, spiegherebbe il misterioso e clamoroso ritardo nella firma del rinnovo di contratto dell'ex bandiera rossonera. Il responsabile dell'area sportiva è stato, a detta di molti, uno dei protagonisti del "miracoloso" scudetto vinto un mese fa, insieme al responsabile del mercato Frederic Massara. Una coppia affiatata dietro la scrivania, in scadenza però tra appena una settimana. L'intesa per prolungare il rapporto di lavoro ancora non c'è, e questo sta di fatto bloccando anche le trattative di mercato per rinforzare una squadra che avrebbe bisogno di alcuni ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 giugno 2022) "Separati in casa". Trae il Fondo Elliott che ha ancora in mano il(in attesa del closing ufficiale con Gerry Cardinale e RedBird) le distanze sarebbero difficilmente colmabili. E questo, scrive Repubblica in una tinte fosche, spiegherebbe il misterioso e clamoroso ritardo nella firma del rinnovo di contratto dell'ex bandiera rossonera. Il responsabile dell'area sportiva è stato, a detta di molti, uno dei protagonisti del "miracoloso" scudetto vinto un mese fa, insieme al responsabile del mercato Frederic Massara. Una coppia affiatata dietro la scrivania, in scadenza però tra appena una settimana. L'intesa per prolungare il rapporto di lavoro ancora non c'è, e questo sta di fatto bloccando anche le trattative di mercato per rinforzare una squadra che avrebbe bisogno di alcuni ...

Pubblicità

_GigiDAlessio_ : I manifesti per il primo concerto allo Stadio San Paolo li attaccavo io, perché non c’era nessuno che ci credeva. C… - salcompi : @marcocarezzano @Paolo_Calloxi @Marco_Abatecola @RoccoTodero @ricpuglisi il sig Ponzi raccogliere molti risparmi da… - albertopetro2 : RT @PaolaToogoodxme: @albertopetro2 @RonaldMRiveraA @BryanMatthews23 @revove22454 @paulbar59067209 @quis_gomez @albert_cunill @GiuseppeTurr… - Libero_official : Secondo 'Repubblica', #Elliott non vuole dare in mano a #Maldini le chiavi del mercato. Nube cupi sul futuro dei ca… - paolo_r_2012 : RT @Pinucci63757977: Poteva mancare l'intervista di Ciccio Telese al Che Caciara? Dibba si siederebbe se il m5s esce? O uscisse? 'In queste… -