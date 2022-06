Perché “Elvis” di Baz Luhrmann è il film da vedere al cinema nel weekend (Di sabato 25 giugno 2022) Il grandioso Elvis di Baz Luhrmann è il film da non perdere al cinema nel weekend. E noi qui vi diciamo Perché della pellicola di Austin Butler ne parleremo ancora per tanto tempo. Ciuffo rockabilly, leggero trucco sul viso, un completo luccicante di lustrini e il proverbiale movimento di anche… Il mito di Elvis rivive nel grandioso affresco musical di Baz Luhrmann. L’autore di Romeo+Giulietta e Moulin Rouge! Svela del mito verità e menzogna, luci e ombre, genio e fragilità. Coglie del rocker le radici affondate nella musica nera (è cresciuto nel ghetto di Tupelo, Mississippi). Mette a fuoco la bellezza e la rivoluzionarietà del sound, del ballo e la tragedia (la dipendenza da sostanze, l’incapacità di diventare adulto e di essere fedele alla propria ... Leggi su amica (Di sabato 25 giugno 2022) Il grandiosodi Bazè ilda non perdere alnel. E noi qui vi diciamodella pellicola di Austin Butler ne parleremo ancora per tanto tempo. Ciuffo rockabilly, leggero trucco sul viso, un completo luccicante di lustrini e il proverbiale movimento di anche… Il mito dirivive nel grandioso affresco musical di Baz. L’autore di Romeo+Giulietta e Moulin Rouge! Svela del mito verità e menzogna, luci e ombre, genio e fragilità. Coglie del rocker le radici affondate nella musica nera (è cresciuto nel ghetto di Tupelo, Mississippi). Mette a fuoco la bellezza e la rivoluzionarietà del sound, del ballo e la tragedia (la dipendenza da sostanze, l’incapacità di diventare adulto e di essere fedele alla propria ...

carisaliena : in Elvis ad un certo punto c'è stato un riferimento visivo della scena iniziale di Moulin Rouge perché la tecnica u… - itssels4 : ma perché io vedo Elvis - elvis_sf : RT @MinutemanItaly: Incredibile, questi cialtroni ripetono il blocco anche oggi. E Ministero Interno che dorme quando ha nomi e cognomi di… - rounance : voglio vedere il film di elvis perché lo odio e non poco - patriziaandreoz : Baz Luhrman ha fatto un film su Elvis,ma perché in Italia lo hanno doppiato con una voce da scemo? -