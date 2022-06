Per quel cracker Nicolas perse la cappa: cosa è successo all’Isola senza le telecamere, parla ex naufraga (Di sabato 25 giugno 2022) Lory Del Santo continua a togliersi sassolini dalle scarpe trasformando la sua esperienza all’Isola dei Famosi in una montagna di livore. Scherzi a parte (ma neanche tanto), durante una intervista esclusiva con Biccy.it, è emerso un nuovo retroscena con protagonista Nicolas Vaporidis. Il cracker della “discordia” all’Isola: cosa è successo tra Nicolas e Lory Secondo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 25 giugno 2022) Lory Del Santo continua a togliersi sassolini dalle scarpe trasformando la sua esperienzadei Famosi in una montagna di livore. Scherzi a parte (ma neanche tanto), durante una intervista esclusiva con Biccy.it, è emerso un nuovo retroscena con protagonistaVaporidis. Ildella “discordia”trae Lory Secondo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

