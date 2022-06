Pentathlon | Finali World Cup 22 | settimo posto per Micheli | quattordicesimo per Parisi

Leggi su sportface

(Di sabato 25 giugno 2022) Elenaha chiuso alla finale femminile dellaCup 2022 diModerno, svoltasi a Ankara, in Turchia. L’azzurra ha terminato la competizione raggiungendo 1359 punti. Medaglia d’oro per la francese Elodie Clouvel (1385), argento per la britannica Jessica Varley (1381), bronzo per l’ungherese Michelle Gulyas (1374). Maria Beatrice Mercuri invece, si è fermata ale ha commentato così: “Non mi sarei mai aspettata di ottenere questi risultati. La qualifica per la finale di Coppa del Mondo era un sogno ed arrivarci è stato molto emozionante. La strada è ancora lunga ma il lavoro è quello giusto”. Nella finale maschile, l’azzurro Giuseppe Mattia...