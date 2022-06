Pedopornografia | tre arresti | imprenditore scambiava immagini e video figlia**

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 25 giugno 2022) Roma, 25 giu. (Adnkronos) - Tre uomini sono stati arrestati nel corso di una operazione contro la pedopornografia online. La Polizia Postale di Roma e Lazio con il coordinamento del centro nazionale di contrasto alla pedopornografia online Cncpo del Servizio Polizia Postale ha tratto in arresto i tre uomini in flagranza di reato per produzione e detenzione di materiale pedopornografico e eseguito perquisizioni delegate dalla Procura della Capitale. Si tratta di unromano chedella figlia minore per essere ammesso in un gruppo pedopornografico, di un giovane di Viterbo di 26 anni trovato in possesso di materiale pedopornografico e di un cameramen romano di 32 anni. L'romano di 48 anni, già arrestato nel 2018 per detenzione di un ingente quantitativo ...