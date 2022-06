Pedopornografia | l’imprenditore arrestato per aver scambiato immagini delle figlie minorenni

Leggi su open.online

(Di sabato 25 giugno 2022) Un imprenditore romano di 48 anni che scambiavae video della figlia minore per essere ammesso in un gruppo esclusivo pedopornografico è statoin flagranza di reato dalla polizia postale di Roma. Con lui un giovane di Viterbo di 26 anni trovato in possesso di ingente materiale pedopornografico e un cameramen romano di 32., giànel 2018 per detenzione di un quantitativo di file pedopornografici, aveva appena terminato di scontare la condanna. È stato intercettato su una nota piattaforma di messaggistica «sulla quale, interloquendo in lingua inglese, manifestava interesse sessuale nei confronti dei minori. Tre arresti della polizia postale Secondo la polizia per entrare in un gruppo esclusivo di scambio di materiale pedopornografico, l’indagato, dichiarando di ...