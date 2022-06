Pastena piange per Luigi | luci spente al Caffè Lux

Leggi su anteprima24

(Di sabato 25 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – È chiuso oggi ilLux:così come l’atmosfera che circonda il quartiere dial lutto per la morte diFerruzzi, il giovane 23 enne deceduto tragicamente in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri e titolare del locale che aveva realizzato il suo sogno di avere un bar tutto suo.era in sella alla sua moto una Suzuki GS x650 per cause che sono oggetto di un’inchiesta che vede al lavoro il pm Minerva è stato investito da un’auto, una Renault Twingo, guidata da un dipendente di Salerno Mobilità. Secondo una prima ricostruzione l’uomo stava svoltando per entrare nell’area dove c’è una postazione della società che gestisce i parcheggi nel comune capoluogo travolgendo la moto, sopraggiunta ad alta velocità. ...