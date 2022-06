Parco Archeologico di Pompei, al Teatro Grande va in scena l’opera filmica di Kentridge (Di sabato 25 giugno 2022) Secondo appuntamento con la Grande scena internazionale alla rassegna estiva del Teatro di Napoli-Teatro Nazionale diretto da Roberto Andò, ‘Pompeii Theatrum Mundi’, di mercoledì 29 e giovedì 30 giugno, alle 21 al Teatro Grande del Parco Archeologico di Pompei. Si tratta della recente opera filmica del 67enne artista di Johannesburg William Kentridge dal titolo ‘Oh, to Believe in Another World’, per la Sinfonia N° 10 di Dmitrij Shostakovich, eseguita in scena dagli 80 musicisti della Luzerner Sinfonieorchester diretta dal maestro Michael Sanderling. Un progetto avviato e commissionato dalla Luzerner Sinfonieorchester, reso possibile da un contributo della Art Mentor ... Leggi su ildenaro (Di sabato 25 giugno 2022) Secondo appuntamento con lainternazionale alla rassegna estiva deldi Napoli-Nazionale diretto da Roberto Andò, ‘i Theatrum Mundi’, di mercoledì 29 e giovedì 30 giugno, alle 21 aldeldi. Si tratta della recente operadel 67enne artista di Johannesburg Williamdal titolo ‘Oh, to Believe in Another World’, per la Sinfonia N° 10 di Dmitrij Shostakovich, eseguita indagli 80 musicisti della Luzerner Sinfonieorchester diretta dal maestro Michael Sanderling. Un progetto avviato e commissionato dalla Luzerner Sinfonieorchester, reso possibile da un contributo della Art Mentor ...

