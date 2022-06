Paola Ferrari, chi è il marito Marco De Benedetti: “L’ho incontrato grazie ad Alba Parietti” (Di sabato 25 giugno 2022) Imprenditore, manager d’azienda e presidente di GEDI Gruppo Editoriale: Marco De Benedetti è il marito di Paola Ferrari, celebre conduttrice Rai. I due stanno insieme da vent’anni e formano una delle coppie dello showbiz più longeve di sempre. L’imprenditore è nato il 9 settembre 1962 a Torino. Conseguì la laurea nel 1984 in Storia ed Economia alla Wesleyan University, nel Connecticut. Dopo tre anni conseguì il Master in Business Administration alla Wharton Business School di Philadelphia. Paola Ferrari ha raccontato più volte in interviste televisive i dettagli della malattia che l’ha colpita. La conduttrice ha avuto un tumore alla pelle che le ha lasciato segni evidenti nel viso. All’inizio pensava di avere soltanto un insignificante brufolo nel volto, invece era ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 25 giugno 2022) Imprenditore, manager d’azienda e presidente di GEDI Gruppo Editoriale:Deè ildi, celebre conduttrice Rai. I due stanno insieme da vent’anni e formano una delle coppie dello showbiz più longeve di sempre. L’imprenditore è nato il 9 settembre 1962 a Torino. Conseguì la laurea nel 1984 in Storia ed Economia alla Wesleyan University, nel Connecticut. Dopo tre anni conseguì il Master in Business Administration alla Wharton Business School di Philadelphia.ha raccontato più volte in interviste televisive i dettagli della malattia che l’ha colpita. La conduttrice ha avuto un tumore alla pelle che le ha lasciato segni evidenti nel viso. All’inizio pensava di avere soltanto un insignificante brufolo nel volto, invece era ...

