Paltrinieri da leggenda | oro e record europeo nei 1500 stile libero

Clamorosa impresa di Gregorio Paltrinieri che domina la gara dei 1.500 stile libero ai Mondiali di nuoto di Budapest, in testa dalla prima all'ultima vasca e fino a 100 metri dal traguardo con tempi da record del mondo. Chiude in 14'32«80, inavvicinabile per tutti gli altri. Per lui record dei campionati, che è anche record italiano ed europeo. Dietro di lui sul podio lo statunitense Finke e il tedesco Wellbrock, favoriti della vigilia. Paltrinieri è partito fortissimo fin dall'inizio e ai 500 metri aveva staccato di almeno 3 secondi tutti gli altri, nuotando sotto i tempi del record del mondo. A metà gara i secondi di distacco erano diventati 4 sul secondo, in quel momento lo statunitense Finke, ai 900 metri 5.

