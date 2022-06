Pallanuoto: Mondiali, Italia battuta 14-12 dalla Spagna (Di sabato 25 giugno 2022) Sopron, 25 giu. - (Adnkronos) - Non basta un Settebello combattivo e a tratti spettacolare per battere la Spagna, vice campionessa olimpica e approdare direttamente ai quarti di finale dei Mondiali di Pallanuoto. Nella partita valida per il terzo turno del girone, e dopo l'annullamento per Covid del match con il Canada, gli azzurri vengono sconfitti 14-12 dagli iberici, al termine di match di altissimo livello e che ha esaltato il pubblico che ha gremito le tribune dello Stadio del Nuoto di Sopron. La nazionale di Alessandro Campagna, campione iridata in carica, non depone ambizioni e voglia di stupire e adesso agli ottavi, in programma a Budapest lunedì 27, alle 17.00, affronterà la terza del girone D. Leggi su iltempo (Di sabato 25 giugno 2022) Sopron, 25 giu. - (Adnkronos) - Non basta un Settebello combattivo e a tratti spettacolare per battere la, vice campionessa olimpica e approdare direttamente ai quarti di finale deidi. Nella partita valida per il terzo turno del girone, e dopo l'annullamento per Covid del match con il Canada, gli azzurri vengono sconfitti 14-12 dagli iberici, al termine di match di altissimo livello e che ha esaltato il pubblico che ha gremito le tribune dello Stadio del Nuoto di Sopron. La nazionale di Alessandro Campagna, campione iridata in carica, non depone ambizioni e voglia di stupire e adesso agli ottavi, in programma a Budapest lunedì 27, alle 17.00, affronterà la terza del girone D.

