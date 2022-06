Pallanuoto, Mondiali 2022: troppi blackout per il Settebello, la Spagna vince 14-12. Azzurri costretti agli ottavi di finale (Di sabato 25 giugno 2022) Alti e bassi, due blackout che sono troppi per una partita di questa rilevanza. Il Settebello a tratti è devastante, ma alla fine esce sconfitto nell’ultimo match del Girone C di Sopron ai Mondiali di Pallanuoto maschile: in terra magiara la Spagna si impone per 14-12 e si aggiudica il raggruppamento, volando direttamente ai quarti di finale. Per la giovane banda di Sandro Campagna invece ci sarà bisogno di passare per gli ottavi (non è detto che ciò sia un male, soprattutto dopo la partita annullata con il Canada). Gli Azzurri affronteranno la perdente di Stati Uniti-Australia, per poi proiettarsi magari verso l’Ungheria. Inizio di partita da incubo per il Settebello: Del Lungo e la difesa sembrano essere ancora negli ... Leggi su oasport (Di sabato 25 giugno 2022) Alti e bassi, dueche sonoper una partita di questa rilevanza. Ila tratti è devastante, ma alla fine esce sconfitto nell’ultimo match del Girone C di Sopron aidimaschile: in terra magiara lasi impone per 14-12 e si aggiudica il raggruppamento, volando direttamente ai quarti di. Per la giovane banda di Sandro Campagna invece ci sarà bisogno di passare per gli(non è detto che ciò sia un male, soprattutto dopo la partita annullata con il Canada). Gliaffronteranno la perdente di Stati Uniti-Australia, per poi proiettarsi magari verso l’Ungheria. Inizio di partita da incubo per il: Del Lungo e la difesa sembrano essere ancora negli ...

