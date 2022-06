Pallanuoto | Giochi del Mediterraneo 2022 | vittorie per Francia e Serbia | fermo il girone dell’Italia

Leggi su oasport

(Di sabato 25 giugno 2022) Oggi, sabato 25 giugno, è proseguita la 19ma edizione deidel, che si terrà fino al 6 luglioad Orano, in Algeria: si sono giocati soltanto due incontri del torneo maschile didato che ilA, quello, è rimastoin quanto composto da sole quattro squadre. Si è giocata la seconda giornata, invece, nelB, dove ha riposato il Montenegro: laha liquidato la Slovenia per 22-6, infine laha piegato per 15-10 il Portogallo. Domani, domenica 26 giugno, tornerà in acqua anche il Gruppo A, nel quale l’Italia giocherà contro la Spagna alle ore 17.00 italiane. RISULTATI 25 GIUGNOAOggi non ci sono state partite in questo ...