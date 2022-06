Pallanuoto, Alessandro Campagna: “Abbiamo ampi margini di crescita” (Di sabato 25 giugno 2022) I Mondiali 2022 di Pallanuoto oggi, sabato 25 giugno, hanno visto la sconfitta del Settebello di Alessandro Campagna, che nel Girone C, che si gioca a Sopron, in Ungheria, ha ceduto alla Spagna per 12-14. Iberici primi nel girone e già ai quarti di mercoledì 29, Italia costretta a giocare gli ottavi lunedì 27. Questa l’analisi al sito federale del commissario tecnico Alessandro Campagna: “Peccato solo per il passaggio a vuoto nel quarto tempo: alcune situazioni sono state gestite male. Abbiamo disputato una partita di altissimo livello, contro una squadra che in questo momento è più attrezzata di noi. Sono soddisfatto perché a tratti Abbiamo espresso un gioco veloce e pulito, facendo soffrire la Spagna. Abbiamo ampi ... Leggi su oasport (Di sabato 25 giugno 2022) I Mondiali 2022 dioggi, sabato 25 giugno, hanno visto la sconfitta del Settebello di, che nel Girone C, che si gioca a Sopron, in Ungheria, ha ceduto alla Spagna per 12-14. Iberici primi nel girone e già ai quarti di mercoledì 29, Italia costretta a giocare gli ottavi lunedì 27. Questa l’analisi al sito federale del commissario tecnico: “Peccato solo per il passaggio a vuoto nel quarto tempo: alcune situazioni sono state gestite male.disputato una partita di altissimo livello, contro una squadra che in questo momento è più attrezzata di noi. Sono soddisfatto perché a trattiespresso un gioco veloce e pulito, facendo soffrire la Spagna....

Pubblicità

infoitsport : Pallanuoto, Alessandro Campagna: 'Abbiamo dato la disponibilità a recuperare il match contro il Canada venerdì' - il_siracusano : #Ortigia linea verde. Il post #Gallo si chiama Alessandro ... - #Pallanuoto #Florentia #Piccardo -… - pep192 : @Nicola89144151 Io ho visto che i Tuffi Grandi Altezze non sono in programma (e mi dispiace per il mio corregionale… -

Pallanuoto: Mondiali, Italia battuta 14 - 12 dalla Spagna ... vice campionessa olimpica e approdare direttamente ai quarti di finale dei mondiali di pallanuoto. ... La nazionale di Alessandro Campagna, campione iridata in carica, non depone ambizioni e voglia di ... Germani Pallacanestro: ufficiale l'arrivo di Akele Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. ...con noi gli obiettivi per cercare di alzare il suo livello di gioco - commenta coach Alessandro ... Siracusa News Pallanuoto, Alessandro Campagna: “Abbiamo ampi margini di crescita” I Mondiali 2022 di pallanuoto oggi, sabato 25 giugno, hanno visto la sconfitta del Settebello di Alessandro Campagna, che nel Girone C, che si gioca a Sopron, in Ungheria, ha ceduto alla Spagna per 12 ... Pallanuoto: Mondiali, Italia battuta 14-12 dalla Spagna Adnkronos) - Non basta un Settebello combattivo e a tratti spettacolare per battere la Spagna, vice campionessa olimpica e approdare direttamente ai quarti di finale dei mondiali di pallanuoto ... La ... ... vice campionessa olimpica e approdare direttamente ai quarti di finale dei mondiali di. ... La nazionale diCampagna, campione iridata in carica, non depone ambizioni e voglia di ...Calcio, basket, pallavolo, rugby,e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. ...con noi gli obiettivi per cercare di alzare il suo livello di gioco - commenta coach... Pallanuoto, Alessandro Carnesecchi è il nuovo mancino dell'Ortigia I Mondiali 2022 di pallanuoto oggi, sabato 25 giugno, hanno visto la sconfitta del Settebello di Alessandro Campagna, che nel Girone C, che si gioca a Sopron, in Ungheria, ha ceduto alla Spagna per 12 ...Adnkronos) - Non basta un Settebello combattivo e a tratti spettacolare per battere la Spagna, vice campionessa olimpica e approdare direttamente ai quarti di finale dei mondiali di pallanuoto ... La ...