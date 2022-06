Østigård al Napoli, trattativa in stallo: il motivo (Di sabato 25 giugno 2022) Leo Skiri Østigård è stato uno dei primissimi nomi ad essere accostato al Napoli dopo la fine del campionato. Il norvegese ha giocato l’ultima parte di stagione in prestito al Genoa – quindi conosce già la Serie A – ma non è riuscito ad evitare la retrocessione dei rossoblù. Il roccioso difensore è così tornato al Brighton, club proprietario del suo cartellino. Il Napoli lo vuole con insistenza, per tappare quel buco lasciato libero dall’addio di Tuanzebe, vero e proprio fantasma che in azzurro ha collezionato appena 130? (soltanto 10? in Serie A). FOTO: Getty – Østigård Genoa L’arrivo di Østigård sarebbe quindi slegato da un’eventuale partenza di Koulibaly, eppure pare ci siano alcune complicazioni nella trattativa. Il Napoli, infatti, ha già da un po’ ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 25 giugno 2022) Leo Skiriè stato uno dei primissimi nomi ad essere accostato aldopo la fine del campionato. Il norvegese ha giocato l’ultima parte di stagione in prestito al Genoa – quindi conosce già la Serie A – ma non è riuscito ad evitare la retrocessione dei rossoblù. Il roccioso difensore è così tornato al Brighton, club proprietario del suo cartellino. Illo vuole con insistenza, per tappare quel buco lasciato libero dall’addio di Tuanzebe, vero e proprio fantasma che in azzurro ha collezionato appena 130? (soltanto 10? in Serie A). FOTO: Getty –Genoa L’arrivo disarebbe quindi slegato da un’eventuale partenza di Koulibaly, eppure pare ci siano alcune complicazioni nella. Il, infatti, ha già da un po’ ...

Ostigard ad un passo: scopriamo le caratteristiche del centrale norvegese Leo Ostigard è ad un passo dal vestire la maglia del Napoli dopo la breve esperienza al Genoa. Arriverà a titolo definitivo. Leo Skiri Østigård è nato a Åndalsnes, il 28 novembre del 1999, è un calciatore norvegese di proprietà del Brighton. 184cm per ... Onofri: "sono innamorato di Kvaratskhelia, ha qualità importanti. È un gran colpo di Giuntoli" Si fa ammonire troppo" As Roma 18/08/2018 - campionato di calcio Serie A / Lazio - Napoli / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Fabrizio Giuntoli A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto ... Leo Ostigard è ad un passo dal vestire la maglia deldopo la breve esperienza al Genoa. Arriverà a titolo definitivo. Leo Skiriè nato a Åndalsnes, il 28 novembre del 1999, è un calciatore norvegese di proprietà del Brighton. 184cm per ...Si fa ammonire troppo" As Roma 18/08/2018 - campionato di calcio Serie A / Lazio -/ foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Fabrizio Giuntoli A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto ...