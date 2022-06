Ostia, al Lido del Finanziere le premiazioni al giovane team Fiamme Gialle Simoni (Di sabato 25 giugno 2022) Ostia – Nella serata dello scorso 24 giugno si è svolta presso il Lido del Finanziere a Lido di Ostia una festa con varie premiazioni che ha viste coinvolte le squadre dei Ragazzi e Ragazze under 14, Cadetti e Cadette under 16 e la squadra giovanile che ha rappresentato il X Municipio all’ultimo Palio dei Comuni svoltosi allo stadio Olimpico all’inizio del Golden Gala 2022 unitamente a familiari ed amici; i giovani atleti delle Fiamme Gialle G. Simoni, nell’ultimo periodo, hanno ottenuto eccellenti risultati, salendo sul gradino più alto del podio delle varie manifestazioni sportive affermando, ancora una volta, gli alti valori dello sport che sono l’essenza e la mission giallo-verde. Tutto ciò è stato possibile grazie ad un ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 25 giugno 2022)– Nella serata dello scorso 24 giugno si è svolta presso ildeldiuna festa con varieche ha viste coinvolte le squadre dei Ragazzi e Ragazze under 14, Cadetti e Cadette under 16 e la squadra giovanile che ha rappresentato il X Municipio all’ultimo Palio dei Comuni svoltosi allo stadio Olimpico all’inizio del Golden Gala 2022 unitamente a familiari ed amici; i giovani atleti delleG., nell’ultimo periodo, hanno ottenuto eccellenti risultati, salendo sul gradino più alto del podio delle varie manifestazioni sportive affermando, ancora una volta, gli alti valori dello sport che sono l’essenza e la mission giallo-verde. Tutto ciò è stato possibile grazie ad un ...

