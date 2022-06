Ostapenko-Kvitova in tv oggi: orario, canale e diretta streaming finale Wta Eastbourne 2022 (Di sabato 25 giugno 2022) Jelena Ostapenko sfiderà Petra Kvitova nella finale del Wta 500 di Eastbourne 2022. La tennista lettone è ad una sola vittoria dalla difesa del titolo ed è apparsa in gran spolvero questa settimana. Emblematico il comodo successo in semifinale ai danni di Camila Giorgi, spazzata via in due rapidi set. Guai però a sottovalutare Kvitova, che sull’erba è sempre stata tra le migliori al mondo e in questi giorni lo ha confermato, battendo tra l’altra una giocatrice molto in forma come Haddad Maia. Secondo i bookmakers, sarà Ostapenko a partire leggermente favorita. PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMI La finale del torneo britannico andrà in scena oggi, sabato 25 giugno, non prima delle ore 13.30 sul Campo Centrale; ... Leggi su sportface (Di sabato 25 giugno 2022) Jelenasfiderà Petranelladel Wta 500 di. La tennista lettone è ad una sola vittoria dalla difesa del titolo ed è apparsa in gran spolvero questa settimana. Emblematico il comodo successo in semiai danni di Camila Giorgi, spazzata via in due rapidi set. Guai però a sottovalutare, che sull’erba è sempre stata tra le migliori al mondo e in questi giorni lo ha confermato, battendo tra l’altra una giocatrice molto in forma come Haddad Maia. Secondo i bookmakers, saràa partire leggermente favorita. PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMI Ladel torneo britannico andrà in scena, sabato 25 giugno, non prima delle ore 13.30 sul Campo Centrale; ...

Pubblicità

flamanc24 : RT @Eurosport_IT: NIENTE FINALE PER CAMILA! ?? La Giorgi si arrende in semifinale contro Ostapenko: è la lettone a raggiungere Kvitova! ??… - flazia24 : RT @Eurosport_IT: NIENTE FINALE PER CAMILA! ?? La Giorgi si arrende in semifinale contro Ostapenko: è la lettone a raggiungere Kvitova! ??… - ColucciLc : RT @Eurosport_IT: NIENTE FINALE PER CAMILA! ?? La Giorgi si arrende in semifinale contro Ostapenko: è la lettone a raggiungere Kvitova! ??… - settalese : RT @Eurosport_IT: NIENTE FINALE PER CAMILA! ?? La Giorgi si arrende in semifinale contro Ostapenko: è la lettone a raggiungere Kvitova! ??… - Tennis_Ita : WTA 500 Eastbourne, Ostapenko stende Giorgi e vola in finale con Kvitova -