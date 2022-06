Oslo, uomo spara davanti a un locale gay a poche ore dalla parata del Pride: 2 morti e almeno 19 feriti (Di sabato 25 giugno 2022) Due persone uccise e almeno diciannove feriti. E’ il bilancio di una sparatoria avvenuto la notte tra venerdì e sabato in un bar del centro di Oslo. Tutto questo mentre la capitale norvegese si preparava per la parata annuale del Pride. Secondo la ricostruzione dei testimoni, un uomo – il sospettato è un cittadino norvegese di origini iraniane, che è stato arrestato dalla polizia – è giunto all’ingresso London Pub, noto locale gay della capitale norvegese e dopo avere estratto dalla borsa una pistola ha iniziato a fare fuoco contro i presenti. Le autorità norvegesi stanno trattando le indagini sulle sparatorie avvenute la notte scorsa a Oslo come un “attacco terroristico“: lo ha reso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 giugno 2022) Due persone uccise ediciannove. E’ il bilancio di unatoria avvenuto la notte tra venerdì e sabato in un bar del centro di. Tutto questo mentre la capitale norvegese si preparava per laannuale del. Secondo la ricostruzione dei testimoni, un– il sospettato è un cittadino norvegese di origini iraniane, che è stato arrestatopolizia – è giunto all’ingresso London Pub, notogay della capitale norvegese e dopo avere estrattoborsa una pistola ha iniziato a fare fuoco contro i presenti. Le autorità norvegesi stanno trattando le indagini sulletorie avvenute la notte scorsa acome un “attacco terroristico“: lo ha reso ...

